Bundesliga, i gol e gli highlights della 28a giornata. VIDEO

Per il Bayern a Dortmund decide un acuto di Kimmich al 43’. Nelle altre gare in programma, vittoria esterna anche per il Wolfsburg 4-1 a Leverkusen mentre finiscono pari Eintracht-Friburgo (3-3) e Werder Brema-Borussia M. (0-0)

Va al Bayern Monaco il big match della 28a giornata di Bundesliga. A sbancare la tana dei gialloneri ci pensa Kimmich che con un acuto al 43’ lancia sempre più i bavaresi verso il titolo di campione di Germania con 7 punti di vantaggio a sei giornate dalla conclusione del torneo. Vittoria esterna anche per il Wolfsburg che batte 4-1 il Bayer Leverkusen (gol di Pongracic 43’ e 75’, Arnold 64’, Steffen 67’ per i bianco-verdi e di Baumgartlinger per i rossoneri). Pirotecnico anche il 3-3 tra Eintracht (Silva 35’, Kamada 79’ e Chandler 82’) e Friburgo (Grifo 28’, Petersen 67’ e Holer 69’). Finisce invece a reti bianche la sfida tra Werder Brema e Borussia Moenchengladbach. Le gare in programma mercoledì 27 sono Lipsia-Hertha, Union Berlin-Mainz, Augsburg-Paderborn, Fortuna D.-Schalke 04 e Hoffenheim-Colonia.

I tabellini

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN 0-1 (GLI HIGHLIGHTS)

43' Kimmich



DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek (79' Goetze), Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud (84' Witsel), Delaney (46' Emre Can), Guerreiro; Brandt (46' Sancho), Haaland (73' Reyna), Hazard. All. Favre

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (84' Hernandes), Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (86' Javi Martinez), Müller, Coman (74' Perisic); Lewandowski. All. Flick

Ammoniti: Hummels (D), Muller (B), Dahoud (D), Davies (B)

BAYER L.-WOLFSBURG 1-4 (GLI HIGHLIGHTS)

43' e 75' Pongracic (W), 64' Arnold (W), 68' Steffen (W), 85' Baumgartlinger (B)



BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Wendell; Aranguiz, Demirbay; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz. All. Bosz



WOLFSBURG (4-4-2): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Brekalo; Joao Victor, Weghorst. All. Glasner



Ammoniti: Demirbay (B)

28' Grifo (F), 35' Andre Silva (E), 67' Petersen (F), 69' Holer (F), 79' Kamada (E), 82' Chandler (E)



EINTRACHT FRANCOFORTE (3-5-2): Trapp; Toure, Hasebe, Hinteregger; Ilsanker, Rode, Torro; Kamada, Kostic; Andre Silva, Dost. All. Hutter



FRIBURGO (4-3-3): Scholow; Schmidt, Gulde, Koch, Gunter; Abrashi, Höfler, Holer; Sallai, Walschmidt, Grifo. All. Streich



Ammoniti: Waldschmidt (F), Rode (E)

WERDER BREMA (4-3-3): Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; M. Eggestein, Klaassen, Groß; Osako, Sargent, Rashica. All. Kohfeldt



BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Jantschke; Neuhaus, Stindl, Thuram; Plea. All. Rose



Ammoniti: Gebre Selassie (W), Veljkovic (W)