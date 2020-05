EPCC, ospiti Ilaria D'Amico e i giocatori del triplete dell’Inter

Tra gli ospiti della puntata del 19 maggio di "E poi c'è Cattelan" (EPCC) ci sono stati alcuni degli eroi del Triplete dell’Inter nel 2010. In collegamento con il late night show, condotto da Alessandro Cattelan, hanno partecipato infatti Esteban Cambiasso, Cristian Chivu, Ivan Cordoba, Samuel Eto'o, Marco Materazzi, Diego Milito, Paolo Orlandoni, Dejan Stankovic e il capitano di quella squadra, Javier Zanetti. I protagonisti dell'impresa, in grado di vincere in un’unica stagione scudetto, Champions League e Coppa Italia, hanno partecipato a una speciale edizione del “gioco dei 3x3”, che ha visto contrapposti il conduttore e Ilaria D’Amico.

La sfida tra Cattelan e D’amico

La sfida prevedeva una serie di domande a tema Triplete e in paio c’era un tweet di penitenza. Nel caso avesse perso Ilaria D’Amico avrebbe dovuto postare sul proprio account "Credo che Buffon sia il terzo miglior portiere al mondo (e il secondo miglior fidanzato)". Mentre se avesse perso Cattelan (grande tifoso dell'Inter), il conduttore avrebbe dovuto scrivere "Ripensando al contrasto Ronaldo-Iuliano… per me era fallo di Ronaldo".