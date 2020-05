Del Piero ricoverato in ospedale a Los Angeles per calcoli renali

Ricovero d'urgenza per l'ex capitano della Juventus a causa di una colica renale: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male!", ha scritto su Instagram tranquillizzando sul suo stato di salute

Ricovero in ospedale per Alessandro Del Piero, che sui social ha rassicurato sul suo stato di salute. A causa di coliche renali causate da calcoli, l’ex numero 10 della Juventus è stato ricoverato d'urgenza a Los Angeles, nella tarda serata di ieri. È stato lo stesso Del Piero a dare la notizia con una foto scattata, con tanto di mascherina, sul letto dell'ospedale della metropoli californiana, città dove vive da tempo, e condivisa sul suo profilo Instagram.

"Non ci credo che una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male"

La foto è accompagnata da un breve messaggio per tranquillizzare tutti sul suo stato di salute: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male”, scrive l’ex bianconero. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti da Del Piero, tra cui quello della Juventus, della Serie A e di diversi ex “colleghi” calciatori.