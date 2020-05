Zaniolo si allena a Trigoria al rientro dall'infortunio

Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi sul campo di Trigoria a circa quattro mesi di distanza dall'infortunio al ginocchio destro. Il centrocampista giallorosso si era rotto il legamento crociato anteriore in occasione della sfida dell'Olimpico contro la Juventus dello scorso 12 gennaio. Con due brevi video pubblicati sulla propria pagina Instagram, Zaniolo ha voluto certificare i propri progressi aggiornando i tifosi sulle proprie condizioni.

Ritorno senza compagni



Zaniolo si è allenato per la prima volta a Trigoria dopo l'infortunio di gennaio. "I'm back" (Sono tornato) ha scritto nel post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nelle immagini lo si vede impegnato in una serie di scatti per testare la propria condizione atletica. Zaniolo, ovviamente, si sta allenando senza compagni al centro sportivo giallorosso, come prevede al momento il protocollo di sicurezza del governo che consente solo gli allenamenti individuali.