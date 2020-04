Le stelle del calcio unite in un applauso a favore dei medici che stanno lottando contro il Coronavirus. Questo l’omaggio da parte di tanti fuoriclasse del presente e del passato che la Fifa ha raccolto in un unico video. Da Pelé e Maradona in Sudamerica a Beckham, Sergio Ramos, Buffon e Chiellini in Europa ma anche Cannavaro dalla Cina e tante campionesse del calcio femminile come la brasiliana Marta e l’olandese Vivianne Miedema: tutti hanno voluto dare il loro supporto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE)

I campioni presenti nel video

Il video pubblicato dalla Fifa vede apparire con i loro applausi: David Beckham da Oxford, Sergio Ramos da Madrid, Gerard Piqué da Barcellona, Ronaldo il Fenomeno da Madrid, Park Ji-Sung da Londra, Kaká da San Paolo, Marta da Orlando, Bastian Schweinsteiger da Berlino, Cafu da San Paolo, Marco van Basten da Amsterdam, James Rodriguez da Madrid, Wendie Renard da Lione, Zinedine Zidane da Madrid, Arturo Vidal da Barcellona, Carli Lloyd da Medford, Yaya Touré da Londra, Samuel Eto’o da Parigi, Lucy Bronze da Manchester, Roberto Carlos da Madrid, Harry Maguire da Sheffield, Vivianne Miedema da Perth, Harry Kane e Mesut Ozil da Londra, Luis Hernandez da Monterrey, Virginia Torrecilla da Madrid, Pernille Harder da Wolfsburg, Norma Palafox da Sonora, Holger Badstuber da Stoccarda, Ivan Vicelich da Auckland, Danielle van de Donk da Londra, Pavel Pardo da Miami, El Hadji Diouf da Dakar, Nicole Regnier da Bogotà, Baichung Bhutia da Siliguri, Charlyn Corral da Città del Messico, Giorgio Chiellini da Torino, Michael Owen da Chester, Magdalena Eriksson da Stoccolma, Alexia Putellas da Madrid, Han Duan da Dalian, Ajara Nchout da Oslo, Fabio Cannavaro da Guangzhou, Javier Zanetti da Como, Youri Djorkaeff da Lione, Deyena Castellanos da Madrid, Iker Casillas da Oporto, Javier “Chicharito” Hernandez da Los Angeles, Gigi Buffon da Torino, Diego Armando Maradona da Buenos Aires e Pelé da Santos.