Anche l’allenatore del Galatasaray, squadra di calcio di Istanbul, Fatih Terim è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso con un tweet, affermando di trovarsi in ospedale e di essere in buone mani. “Non vi preoccupate”, ha aggiunto l’allenatore 67enne ex anche di Milan e Fiorentina. Terim ha invitato tifosi e sostenitori della squadra turca (che in questa stagione aveva disputato anche la Champions League) a stare tranquilli e a prendere le dovute precauzioni.

Campionato fermo

Prima di Terim era risultato positivo anche il vicepresidente del Galatasaray, Abdurrahim Albayrak. Pochi giorni fa la Federcalcio turca ha deciso di sospendere il campionato, tra i pochi tornei in Europa che non era ancora stato fermato per l'emergenza coronavirus. Diversi giocatori e allenatori, tra cui anche lo stesso Terim, si erano espressi per una sospensione del torneo. (#DISTANTIMAUNITI, CAMPAGNA DEL MINISTERO DELLO SPORT. FOTO)