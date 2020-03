Uefa, rinvio di Euro 2020 al 2021: attesa ufficialità

Manca solo l’ufficialità, ma ormai è certo che Euro 2020 diventerà Euro 2021. I primi campionati Europei di calcio “itineranti” sono quindi rinviati causa coronavirus tra due estati (giugno 2021).

Decisione per chiudere campionati e Coppe

La Uefa ne ha discusso in queste ore di riunioni in video conferenza con l’Eca, l’associazione dei club europei, con le Leghe e con i rappresentanti delle Federazioni. L'annuncio ufficiale è atteso nel pomeriggio, quando si riunirà il comitato esecutivo di Nyon. In realtà questa era l’unica soluzione per potere permettere la conclusione dei vari campionati nazionali e delle competizioni europee sospese per il dilagare del Covd-19 in tutto il Continente e nel Mondo.