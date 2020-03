Il Coronavirus impatta anche sul tennis (LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO). Stop ai tornei per sei settimane. Il Consiglio direttivo dell'Atp, presieduto da Andrea Gaudenzi, ha infatti accettato la petizione firmata da un gruppo di giocatori, fra i quali Novak Djokovic e Rafael Nadal, in cui, al termine di lunghe riunioni a Indian Wells a cui hanno partecipato anche rappresentanti della Wta, e quindi anche delle giocatrici, si chiedeva lo stop dell'attività, che non riprenderà prima della fine di aprile.

Stop ai tornei

La sospensione significa che non si terranno tutti gli eventi Atp Tour e Atp Challenger Tour programmati fino alla settimana del 20 aprile compresa. A seguito della recente cancellazione del BNP Paribas Open a Indian Wells, gli eventi Atp Tour interessati sono il Miami Open presentato da Itau, il Fayez Sarofim & Co US Clay Court Championships a Houston, il Grand Prix Hassan II a Marrakech, il Rolex Monte -Carlo Masters, l'Open Banc Sabadell di Barcellona e l'Ungherese Open di Budapest.

Le parole di Gaudenzi

"Questa non è una decisione presa alla leggera e rappresenta una grande perdita per i nostri tornei, giocatori e fan in tutto il mondo - ha dichiarato Andrea Gaudenzi, presidente di Atp - tuttavia riteniamo che questa sia l'azione responsabile necessaria in questo momento al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale, della più ampia comunità di tennis e della salute pubblica in generale di fronte a questa pandemia globale. La natura mondiale del nostro sport e i viaggi internazionali richiesti presentano rischi e sfide significativi nelle circostanze odierne, così come le direttive sempre più restrittive emanate dalle autorità locali. Continuiamo a monitorarlo quotidianamente e non vediamo l'ora che il Tour riprenda quando la situazione migliora. Nel frattempo, i nostri pensieri e auguri sono con tutti quelli che sono stati colpiti dal virus".

Effetto immediato

La sospensione degli eventi Atp si svolge con effetto immediato, il che significa che i tornei Atp Challenger di questa settimana a Nur-Sultan, Kazakistan e Potchefstroom, Sudafrica, non possono essere completati.