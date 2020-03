Coronavirus, Uefa: rimandate Siviglia-Roma e Inter-Getafe

Il coronavirus ferma il calcio italiano anche in Europa. Giovedì 12 marzo non si svolgeranno le partite di Europa League Siviglia-Roma e Inter-Getafe. La decisione ufficiale è arrivata dalla Uefa “ a seguito dell’emergenza coronavirus e delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità spagnole tra la Spagna e l’Italia. La Roma, in tarda mattinata aveva twittato di non poter raggiungere l'Andalusia a causa dello stop dei voli da e per l'Italia. Ora, la decisione ufficiale della Uefa. Europa League: risultati, gol e highlights della 6a giornata VIDEO