“Bergamo è per te, mola mia”. È il messaggio, un invito a non mollare in dialetto bergamasco, che i giocatori dell’Atalanta hanno scritto su una maglia mostrata in tv e sui social dopo il successo con il Valencia in Champions League. L’incoraggiamento è rivolto ai pazienti che tutti quelli che stanno combattendo contro il Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE) nella città lombarda, una delle più colpite dall’emergenza sanitaria.

La maglia: "Bergamo è per te, mola mia"

La maglia è diventata un vessillo simbolo della storica qualificazione della Dea ai quarti di finale di Champions League. La t-shirt è stata sventolata in campo e poi portata anche negli spogliatoi, finendo in uno scatto postato dal club sui social: "Torneranno a sventolar le bandiere, torneranno i tamburi a rullar... #BergamoMòlaMia", si legge in un tweet della società nerazzurra a corredo della foto in cui Ilicic, protagonista con 4 gol al Mestalla, e compagni festeggiano il trionfo in Spagna.