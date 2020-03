Brutta disavventura per Ronaldinho, l’ex fuoriclasse brasiliano, che ha vestito in Italia la maglia del Milan dal 2008 al 2011. L’ex calciatore, che ha militato anche nel Barcellona e nel Psg, è stato fermato insieme al fratello in un hotel di Asuncion con l’accusa di essere entrato in Paraguay con un passaporto falso. I due sono trattenuti in attesa di sviluppi, mentre il ministro degli Interni ha riferito che ulteriori dettagli saranno rilasciati nel corso di una conferenza stampa.



L’anno scorso a Ronaldinho era stato ritirato il passaporto per alcuni guai con il fisco brasiliano, ma da settembre ne era tornato in possesso dopo aver raggiunto un accordo con le autorità.



Ronaldinho in una foto di archivio (Getty)