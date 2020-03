Il prefetto di Torino ha disposto il rinvio di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma nella serata di mercoledì 4 marzo nel capoluogo piemontese. Si tratta di una misura precauzionale legata al timore di contagi per il coronavirus (LO SPECIALE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI). La notizia, che circolava come possibile soluzione da alcune ore, è stata riferita dall’Ansa.

Rinvio a data da definire

La partita è stata rinviata a data ancora da definire. Era in programma all'Allianz Stadium, inizialmente a porte aperte, con l'esclusione dei tifosi di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e province di Savona e Pesaro-Urbino. Nei giorni precedenti si era parlato anche della possibilità di giocare a porte chiuse.

Il vertice a Torino

Nel pomeriggio si è tenuto un vertice in Prefettura alla presenza delle massime autorità cittadine. Il capo della comunicazione della società bianconera aveva fatto sapere che "la Juventus rispetta qualsiasi decisione presa dalle autorità, la salute pubblica è bene prioritario anche per la società" (LE DECISIONI DELLA LEGA CALCIO SUI RECUPERI DI SERIE A - UEFA: AL MOMENTO NESSUNA VARIAZIONE PER LA CHAMPIONS).