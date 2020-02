Nella 24esima giornata di Serie A, il Sassuolo cede in casa contro il Parma. Ai ducali basta il gol del ritrovato Gervinho (25'); neroverdi fermati da Colombi e dalla traversa di Locatelli. De Zerbi a 29 punti, D'Aversa sale a quota 35 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Buon Sassuolo, ma colpisce Gervinho

In casa neroverde, Caputo unica punta è assistito da Berardi, Boga e Djuricic. I ducali si presentano con il tridente formato da Gervinho, Siligardi e Cornelius. La prima vera occasione del match arriva al 23' con Obiang, che da ottima posizione calcia addosso a Colombi. Due minuti dopo gli ospiti colpiscono con Gervinho, che in contropiede sfrutta al meglio l'assist di Cornelius. Proteste neroverdi per un presunto fallo su Berardi a inizio azione. Gli uomini di De Zerbi reagiscono con forza allo svantaggio, ma il diagonale di Caputo - solo davanti a Colombi - finisce di poco a lato (27'). Ci riprova anche Obiang, che al 39' impegna Colombi con una girata. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per il Parma.

Neroverdi fermati dalla traversa

Nel secondo tempo il Sassuolo continua a spingere per trovare il pareggio. Al 48' brivido per Colombi: sull'insidioso tiro-cross di Toljan nessuno riesce a deviare. È soprattutto Berardi a impensierire la retroguardia dei ducali, che comunque regge bene l'urto dei neroverdi. Al 73' Colombi è ancora bravo a difendere lo specchio della porta sul destro potente di Caputo. All'80' gli uomini di De Zerbi colpiscono una traversa con Locatelli, poi Consigli è bravo su Pezzella. Finisce così: 1-0 per il Parma, che conquista tre punti grazie a Gervinho.

Il tabellino di Sassuolo-Parma 0-1

Gol: 25' Gervinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang (65' Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (65' Defrel), Boga (76' Haraslin); Caputo. All: De Zerbi

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian (42' Laurini), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Gervinho (55' Grassi), Cornelius, Siligardi (74' Pezzella). All: D'Aversa