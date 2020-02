Nella 24esima giornata di Serie A, la Fiorentina espugna 5-1 il campo della Sampdoria. I doriani subiscono subito lo sfortunato autogol di Thorsby, poi le doppiette di Vlahovic e Chiesa fanno volare i Viola. Spazio nel finale al gol della bandiera di Gabbiadini. Ranieri fermo a quota 23 (+1 sul Genoa terzultimo), Iachini a 28 punti (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Rigori ed espulsioni

Per la Sampdoria, Ekdal squalificato viene sostituito da Bertolacci. Davanti Quagliarella e Gabbiadini, con Ramirez a supporto. Per quanto riguarda la Fiorentina, Vlahovic fa coppia con Chiesa. I Viola passano in vantaggio al primo vero affondo della loro gara, grazie all'attaccante serbo che entra in area e crossa in mezzo, trovando la sfortunata deviazione nella propria porta di Thorsby (8'). Dieci minuti dopo, gli ospiti si portano sul 2-0 su calcio di rigore, che l'arbitro assegna per tocco di braccio di Ramirez. Vlahovic dagli undici metri non sbaglia, ma Audero aveva intuito. I doriani reagiscono con Quagliarella e Colley, ma sul finale di tempo subiscono il terzo gol sempre dal dischetto. Murru colpisce col gomito largo Pezzella, secondo giallo e rosso; Chiesa trasforma. Espulso per doppia ammonizione anche Badelj. Da segnalare la grande reattività di Dragowski, che nega la gioia del gol a Tonelli.

I Viola dilagano

Nella ripresa, i blucerchiati cercano subito il gol della bandiera con Quagliarella, che si coordina bene ma trova la respinta di Dragowski (51'). Pochi minuti dopo, la Fiorentina dilaga. Prima Chiesa in scivolata colpisce il palo (56'), poi Dalbert chiama Audero all'intervento ma sul tap-in Vlahovic non sbaglia (57'). I Viola sono in totale controllo del match, ed è ancora una volta il palo a salvare i doriani sul tiro a giro di Chiesa. L'attaccante della Nazionale è scatenato, e trova il 5-0 con un bella conclusione dal limite dell'area. Nel finale accorcia di testa Gabbiadini (90').

Il tabellino di Sampdoria-Fiorentina 1-5

Gol: 8' aut. Thorsby (F), 18' rig., 57' Vlahovic (F), 40' rig., 78' Chiesa (F), 90' Gabbiadini (S)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Linetty, Bertolacci (46' Vieira), Thorsby (46' Jankto); Ramirez (67' Depaoli); Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan (71' Benassi), Badelj, Castrovilli (67' Pulgar), Dalbert; Chiesa (81' Ghezzal), Vlahovic. All. Iachini

Ammoniti: Vlahovic (F), Ramirez (S), Duncan (F), Colley (S), Depaoli (S)

Espulsi: Murru (S) al 39' per doppio giallo, Badelj (F) al 44' per doppio giallo