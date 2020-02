Coronavirus, la Fia rinvia il Gp di F1 in Cina a data da destinarsi

L’effetto Coronavirus invade anche il mondo della formula 1. E’ arrivata infatti l’ufficialità che il gran premio di Cina sul circuito Shangai non sarà disputato almeno, come era in programma, il prossimo 19 aprile. La Federazione internazionale dell’automobilismo ha infatti ufficializzato il rinvio della gara accogliendo di fatto la richiesta avanzata dalle autorità cinesi.

In attesa di una nuova data

Attraverso una nota ufficiale la Fia ha detto di augurarsi di poter correre in Cina quanto prima possibile, esprimendo i migliori auguri per il meglio alla popolazione locale in questo momento difficile. Fia, Formula 1, Camf, team e autorità locali continueranno a lavorare per individuare potenziali altre date possibili se la situazione del virus dovesse migliorare.