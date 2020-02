Dopo l'anticipo Roma-Bologna, nella 23esima giornata di Serie A l'Atalanta vince in casa della Fiorentina 2-1. Il primo tempo si conclude a favore dei Viola grazie allo splendido gol di Chiesa, ma nella seconda frazione di gioco la Dea ribalta il match con Zapata e Malinovskyi. Iachini fermo a 25 punti, Gasperini al quarto posto (42 punti) a +3 sulla Roma (TUTTI I GOL DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI).

Chiesa sugli scudi

In casa viola, Cutrone affianca Chiesa, Vlahovic parte dalla panchina. Per i nerazzurri, la coppia d’attacco è Ilicic-Zapata, alle spalle Gomez. Al decimo minuto di gioco, doppia occasione per l'Atalanta: prima Ilicic manda fuori di poco, poi è bravo Dragowski a respingere l'insidiosa conclusione di Castagne. Continuano a premere gli ospiti con Pasalic, che non inquadra lo specchio all'altezza del dischetto. Poi si fa vedere la squadra di casa con uno scambio Chiesa-Cutrone, Gollini in uscita bassa evita il peggio. Il portiere dei bergamaschi viene però trafitto dalla splendida conclusione, in controbalzo e da fuori area, di Chiesa (32'). La Dea reagisce: Pasalic ci prova ancora, Igor in scivolata mura (43'). Il primo tempo si conclude con i Viola in vantaggio.

Zapata e Malinovskyi ribaltano il match

Pronti, via e i nerazzurri pareggiano subito i conti. Gomez mette in mezzo, Dragowski tocca ma diventa un assist per Zapata, che insacca (49'). L'Atalanta insiste, ma pochi minuti dopo è Pulgar su punizione a sfiorare la rete: palla di poco alta. Ci prova anche Vlahovic, che chiama Gollini alla respinta (62'). Ora le due squadre si allungano, con diversi ribaltamenti di fronte. Ad avere la meglio sono gli ospiti, con Malinovskyi (appena entrato al posto di Pasalic) che dai venti metri fa partire una conclusione su cui Dragowski non riesce a intervenire (72'). I Viola tentano l'assalto senza però impensierire i nerazzurri, che chiudono bene e si rendono protagonisti di altre sortite offensive (Gomez pericoloso). Finisce così: 1-2.

Il tabellino di Fiorentina-Atalanta 1-2

Gol: 32' Chiesa (F), 49' Zapata (A), 72' Malinovskyi (A)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi (85' Badelj), Pulgar (79' Sottil), Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone (46' Vlahovic). All. Iachini



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, Pasalic (64' Malinovskyi), Gosens; Gomez (90' Tameze); Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Ammoniti: Castrovilli (F), Zapata (A), Gollini (A), Vlahovic (F)