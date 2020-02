Roma-Bologna 2-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

La 23^ giornata di serie A si apre con l'anticipo Roma-Bologna vinto dai felsinei per 2 a 3. Grande partita della squadra di Mihajlovic che nel primo tempo domina il gioco. Orsolini porta in vantaggio i suoi, un autogol di Denswil permette il momentaneo pareggio alla Roma. Cinque minuti dopo è Barrow a firmare l'1-2 e lo stesso attaccante raddoppia nella ripresa. Mkhitaryan illude ma Cristante lascia in dieci i giallorossi e condanna la Roma alla sconfitta (LA CLASSIFICA MARCATORI).

Orsolini e Barrow portano in vantaggio il Bologna

È il Bologna a fare la partita fin dai primi minuti. La squadra di Mihajlovic mostra grande personalità e mette subito in difficoltà i giallorossi. Al 15' Barrow mette un pallone in area, Smalling va a vuoto e Orsolini insacca il gol del vantaggio. La Roma agguanta il pari dopo soli sei minuti con cross teso di Kolarov che viene deviato in scivolata da Denswil. Il difensore batte sfortunatamente il suo portiere e impatta il risultato. Gli ospiti non si scompongono e al 26' ritornano nuovamente in vantaggio. Barrow prova dalla distanza e trova la deviazione di Mancini che supera Pau Lopez. Tanta difficoltà per la Roma che non riesce a fare gioco davanti ad un Bologna spavaldo e che sfiora il tris prima con Svanberg e poi con Palacio.

Inarrestabile Barrow, Mkhitaryan illude

Dopo soli sette minuti dall'inizio della seconda frazione Barrow serve il tris. L'attaccante parte dalla sinistra, salta Mancini e a tu per tu con Pau Lopez non sbaglia. La Roma prova la reazione e si rende pericoloso con Perotti e al 72' accorcia le distanze con Mkhitaryan. Cross del neo entrato Bruno Peres dalla destra, anticipo dell'armeno sul primo palo di testa e Skorupski battuto. I giallorossi riaprono la partita, Paulo Fonseca ci crede e inserisce anche Kalinic per tentare l'incredibile rimonta. Cristante però lascia in dieci i suoi all'80' per un bruttissimo intervento su Orsolini sanzionato con un rosso dall'arbitro Guida. L'espulsione incide notevolmente e la Roma rallenta la spinta per cercare il pareggio. Al 92' Dzeko ha il pallone del clamoroso 3 a 3 ma Skorupski sventa per ben due volte i tentativi dell'attaccante bosniaco.

Il tabellino di Roma-Bologna

Roma-Bologna 2-3

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (61' Bruno Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (79' Kalinic); Under (57' Perez), Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Fazio, Jesus, Cetin, Villar, Pastore, Kluivert. All. Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Svanberg (73' Dominguez), Schouten; Orsolini (83' Skov Olsen), Soriano, Barrow (86' Juwara); Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Mbaye, Mazza. All. Mihajlovic

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata) Var: Massimiliano Irrati (sezione di Pistoia)

Marcatori: 15' Orsolini, 21' Denswil (ag), 26' e 52' Barrow, 72' Mkhitaryan

Ammoniti: Svanberg, Santon, Bani, Bruno Peres, Skorupski

Espulsi: Cristante