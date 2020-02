Coronavirus, a Hong Kong sciopero dei medici: “Chiudete il confine con la Cina”. FOTO

Nella ex colonia britannica, dove per ora sono 15 i contagi accertati, in centinaia stanno protestando per chiedere la chiusura totale della frontiera con Pechino per bloccare l’epidemia . Ridotti a 3 (su 14) gli accessi con la Cina. La governatrice Lam: “Basta proteste”