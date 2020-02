“Non verrai mai dimenticato. Vivrai per sempre fratello". Si è concluso così il discorso che LeBron James ha tenuto in onore di Kobe Bryant allo Staples Center di Los Angeles, prima dell’inizio della prima partita giocata dai Lakers dopo la tragica morte del campione Nba, di sua figlia e di altre 7 persone in un incidente di elicottero (COSA SAPPIAMO FINORA - FOTOSTORIA - CORDOGLIO SOCIAL). "La prima cosa a cui penso è il senso di famiglia. Guardandomi intorno vedo che tutti siamo in lutto, stiamo soffrendo e abbiamo il cuore a pezzi, ma in momenti del genere l’unica cosa da fare è appoggiarsi alla spalla della propria famiglia”, ha detto James. Prima, durante e dopo la partita contro Portland, i Lakers hanno omaggiato Kobe Bryant e le altre vittime dell’incidente a Calabasas, California, del 26 gennaio scorso, nel palazzetto che per 20 anni è stata la casa del 5 volte campione Nba (FOTO).

"Celebriamo i 20 anni in cui è diventato il più grande"

Al termine degli omaggi dello Staples Center per Bryant, LeBron James ha preso il centro del campo con la maglia numero 24 addosso e il microfono in mano. "Prima di cominciare con il discorso che ho preparato, voglio ricordare tutte le vite che sono andate perdute domenica mattina" ha cominciato James, recitando i nomi delle 9 vittime dell’incidente di elicottero a Calabasas, California . Poi James è passato a parlare di Kobe: "So che prima o poi ci sarà una commemorazione per lui, ma guardo a questa serata come a una celebrazione dei 20 anni del sangue, del sudore, delle lacrime, del corpo che crolla e delle innumerevoli volte in cui si è rialzato, delle infinite ore di lavoro, della determinazione a diventare il più grande giocatore possibile” (IL RICORDO DELLA MOGLIE VANESSA - GLI OMAGGI DEL MONDO DELLO SPORT).

"Kobe un fratello per me"

James, visibilmente commosso, ha continuato: “Stanotte celebriamo il ragazzo che è arrivato qui a 18 anni e che si è ritirato a 38, e che è diventato il miglior padre che abbiamo visto negli ultimi tre anni" ha continuato James, interrompendosi per qualche secondo dopo queste ultime parole, passando poi a un ricordo personale. "Kobe è un fratello per me. Sin da quando ero al liceo, guardandolo da lontano, a quando sono entrato in questa lega, guardandolo da vicino, fino a tutte le battaglie che abbiamo avuto nelle nostre carriere, la cosa che abbiamo sempre condiviso è la determinazione a vincere e ad essere grandi”.

"Porteremo avanti la sua eredità"

“Insieme ai miei compagni”, ha concluso la stella dei Los Angeles Lakers, “vogliamo portare avanti la sua eredità fino a quando potremo continuare a giocare a pallacanestro perché è quello che amiamo ed è quello che avrebbe voluto lui. Perciò, nelle parole di Kobe Bryant: Mamba out”, così ha terminato James, utilizzando le stesse parole e lasciando il microfono al centro del campo, come fatto da Kobe Bryant nella sua ultima partita in carriera.