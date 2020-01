Nella 21esima giornata di Serie A, il Verona stende il Lecce 3-0 con i gol di Dawidowicz, Pessina e Pazzini su rigore. Veneti a quota 29 (con una gara in meno); giallorossi a 16, + 1 sulla zona retrocessione (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

La cronaca del match

I veneti si presentano con Pessina e Verre dietro a Di Carmine, mentre gli ospiti rispondono con il tandem Babacar-Lapadula. Dopo un buon avvio dei giallorossi, comincia il predominio territoriale della squadra di casa, che al 19' sblocca il match con Dawidowicz. Il difensore polacco stacca di testa da corner di Veloso e porta i suoi sull'1-0. L'Hellas si spinge in avanti alla ricerca del 2-0, che trova al 34' con Pessina (ancora di testa su cross di Lazovic). Gli uomini di Liverani reagiscono: prima del riposo, gran botta col mancino di Majer che centra la traversa. Nel secondo tempo, vicino al gol ancora Pessina: serve la grande respinta del portire Vigorito (che ha sostituito durante la gara Gabriel infortunato) per evitare un passivo più pesante (50'). Poi arriva il doppio giallo per Dell'Orco, Lecce in dieci (67'). All'86' Amrabat viene steso in area dal portiere giallorosso: Pazzini trasforma il penalty per il definitivo 3-0.

Il tabellino di Verona-Lecce 3-0

Gol: 9' Dawidowicz, 34' Pessina, 87' rig. Pazzini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat (88' Badu), Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre (49' Borini); Di Carmine (73' Pazzini). All. Juric

LECCE (5-3-2): Gabriel (28' Vigorito); Rispoli, Rossettini, Lucioni (43' Majer), Dell'Orco, Donati; Deiola, Tachtsidis, Mancosu; Babacar (69' Meccariello), Lapadula. All. Liverani

Ammoniti: Tachtsidis (L), Faraoni (V), Amrabat (V)

Espulsi: Dell'Orco al 67' per doppia ammonizione