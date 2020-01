L'appuntamento è di quelli da non perdere. Martedì 11 febbraio ore 18:30 a Reggio Emilia, teatro municipale Romolo Valli verrà svelata la nuova Ferrari che correrà per il mondiale di Formula 1 2020.

Una bandiera

Unica scuderia italiana sempre presente in Formula 1, la Ferrari stavolta non sceglie la sua casa di Maranello ma si sposta a Reggio Emilia “perché il capoluogo emiliano è la città nella quale 223 anni fa è nato il tricolore, poi adottato come bandiera dall’Italia dopo l’unificazione”.

Le prime prove in pista

Con i piloti titolari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, la monoposto realizzata a Maranello scenderà in pista una settimana dopo la presentazione per i test pre-stagionali che sono in programma a Montmelò, sul circuito di Barcelona-Catalunya.