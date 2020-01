Juventus, lesione al crociato per Demiral

Brutte notizie anche in casa Juventus dopo il confronto con la Roma che è costato il resto della stagione al giallorosso Nicolò Zaniolo. Il difensore bianconero Merih Demiral, che aveva sbloccato il risultato all’Olimpico prima di essere costretto a lasciare il campo, ha riportato come si legge sul sito dei Campioni d’Italia la distorsione del ginocchio sinistro e lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione meniscale. Sarà operato nei prossimi giorni.

Il difensore sarà operato nei prossimi giorni

“Distorsione del ginocchio sinistro e lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione meniscale, per il difensore bianconero. – si legge nella nota del sito -. Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro”. “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical – conclude il comunicato - hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni. Si tratta di una tegola pesante per la squadra di Sarri nella cui retroguardia Demiral aveva strappato la titolarità a De Ligt in virtù delle ultime ottime prestazioni. A questo punto è praticamente certo che resti in rosa Daniele Rugani per cui nelle scorse ore si era parlato di un possibile trasferimento.