Nella 18esima giornata di Serie A, il Lecce cede in casa all'Udinese per 1-0. Splendido il gol-vittoria di De Paul a pochi minuti dal termine. Annullate con il Var, per fuorigioco, due reti a Okaka. I padroni di casa restano quartultimi a 15 punti (+1 sulla zona retrocessione), mentre gli ospiti salgono a quota 21 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Babacar fermato dalla traversa

La squadra di casa si presenta con la coppia d’attacco Babacar-Falco, con Mancosu a supporto. Gli ospiti rispondono con Okaka e Nestorovski. Il primo squillo della partita è di Babacar, che al 7’ tenta la rovesciata dalla distanza ma non inquadra la porta. Dopo una sostanziale fase di equilibrio, i bianconeri escono allo scoperto e ci provano con Fofana. Poi la doppia grande chance per i giallorossi (21’): Babacar colpisce la traversa dalla distanza, sul prosieguo dell’azione Mancosu a giro trova la pronta risposta di Musso. Si fa trovare attento anche l’altro portiere, Gabriel, che manda in angolo la botta di Mandragora (41’). Il primo tempo termina a reti inviolate.

Strepitoso De Paul

Al rientro dagli spogliatori, l’Udinese trova il gol con Okaka, che però è in fuorigioco: l’arbitro, con l’aiuto del Var, annulla. Al 61’ la botta di De Paul mette i brividi a Gabriel, palla sopra la traversa. Un minuto dopo, altro gol annullato a Okaka, sempre per fuorigioco. Torna poi a farsi vedere il Lecce, con il tiro di Mancosu murato da Stryger Larsen (71’) e la conclusione di Petriccione (72’) di poco alta. Sei minuti dopo, su una ripartenza bianconera, Gabriel in uscita salva il risultato su Lasagna. Ma quando il match sembra destinato allo 0-0, i friulani passano con un gol strepitoso di De Paul: l’argentino riceve da Mandragora, controlla col tacco e insacca di piatto (88'). Al Via del Mare finisce così: 0-1.

Il tabellino di Lecce-Udinese 0-1

Gol: 88' De Paul

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli (69' Farias); Mancosu; Babacar (80' La Mantia), Falco. All. Liverani

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (91' Barak), Sema (75' Pussetto); Okaka, Nestorovski (65' Lasagna). All. Gotti

Ammoniti: De Paul