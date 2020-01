La sfida della 18esima giornata tra Spal e Verona va agli ospiti, che vincono 2-0 con Pazzini e Stepinski. Rosso diretto a Tomovic nel primo tempo per una brutta entrata su Faraoni. Gli emiliani restano penultimi a 12 punti, mentre i veneti salgono a quota 22 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Pazzini sugli scudi

La Spal punta sulla stessa formazione schierata col Torino, con Petagna e Paloschi in attacco. Il Verona deve fare a meno di Amrabat squalificato, davanti c'è Pazzini con Zaccagni e Verre. Nel primo quarto d'ora sono due le occasioni per i veneti: prima il diagonale di Faraoni fuori misura (5'), poi Berisha devia in angolo la conclusione di Rrahmani (8'). Al 14' Pazzini porta in vantaggi i suoi: cross preciso di Lazovic, l'attaccante dell'Hellas di testa insacca. Quattro minuti dopo, l'ex Inter e Milan spara alto da ottima posizione. La Spal reagisce e al 28' sfiora il pareggio: Paloschi raccoglie la spizzata di Cionek e conclude a lato di pochissimo. Prima della pausa, espulsione diretta per Tomovic (38'), autore di un duro intervento in scivolata su Faraoni. Proteste della panchina dei padroni di casa.

La chiude Stepinski

Forte dell'uomo in più, il Verona va vicino più volte al doppio vantaggio. Al 50' Lazovic viene lanciato in area ma anziché concludere opta per un passaggio complicato, favorendo il recupero della Spal. Al 54', Pazzini impegna Berisha dopo una bella azione corale dei suoi compagni. L'estremo difensore albanese è ancora miracoloso sulla conclusione della punta dell'Hellas e sul colpo di testa di Rrahmani. La Spal cerca di rialzare la testa: Di Francesco prova dal limite dell'area senza successo, poi Petagna di testa manda a lato. All'85' il Verona chiude il match con Stepinski, che butta in rete il pallone dopo la respinta di Berisha su Lazovic. Prima del termine, doppia occasione per la Spal: girata di Petagna di poco a lato, poi Valoti tutto solo a centro area conclude alto (89'). Il match termina 0-2.

Il tabellino di Spal-Verona 0-2

Gol: 14' Pazzini, 85' Stepinski

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (77' Vicari), Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza (83' Floccari); Paloschi (56' Di Francesco), Petagna. All. Semplici

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri: Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre (90' Dawidowicz), Zaccagni (79' Badu); Pazzini (72' Stepinski). All. Juric

Ammoniti: Strefezza (S), Zaccagni (V)

Espulsi: Tomovic (S)