Nella 17esima giornata di Serie A, l'Inter travolge 4-0 il Genoa (FOTO) e torna in vetta con la Juventus, vittoriosa contro la Samp. Nerazzurri a pari punti con i bianconeri (42), mentre i liguri - penultimi a quota 11 - rimangono in zona retrocessione (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Uno-due micidiale

L'Inter deve fare a meno degli squalificati Brozovic e Martinez. In attacco il 17enne Esposito affianca Lukaku, mentre Bastoni sostituisce Godin in difesa. Nelle file del Genoa è assente l'ex Pandev: davanti giocano Sanabria e Pinamonti, con Agudelo alle spalle. I nerazzurri spingono subito per cercare il vantaggio, ma Lukaku - su cross di Biraghi - manca l'impatto col pallone da pochi passi. Gagliardini ci prova poi di testa (23'), Radu salva tutto con un super intervento. Al 31' si sblocca il match: il cross di Candreva trova pronto Lukaku, che inzucca di precisione e segna l'1-0. Due minuti dopo arriva anche la rete di Gagliardini, che sfrutta al meglio un assist del bomber belga e, complice la deviazione di Romero, batte Radu. Dopo 45', è 2-0.

I nerazzurri dilagano

Nella ripresa, Lukaku viene servito erronamente da Romero e tutto solo in area si mangia il gol del 3-0; bravo comunque il portiere avversario a chiudergli lo specchio. I liguri tornano a farsi vedere in attacco, con Sanabria che dalla distanza impegna due volte Handanovic. I nerazzurri appaiono comunque sicuri di sé, e al 64' chiudono i conti su rigore. Agudelo stende Gagliardini, Lukaku si presenta sul dischetto ma poi lascia il pallone a Esposito, che trasforma. L'ultimo ad arrendersi è Rovella, che sugli sviluppi di un angolo calcia a botta sicura ma trova l'opposizione di Lukaku. Proprio l'attaccante belga, grande protagonista della gara, trova il suo 12esimo gol in Serie A: al 71' riceve da Candreva e infila all'incrocio con il mancino. Il risultato non cambia più: l'Inter vince 4-0 e torna in vetta con la Juventus.

Il tabellino di Inter-Genoa 4-0

Gol: 31' e 71' Lukaku, 33' Gagliardini, 64' Esposito

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (75' Lazaro), Vecino, Borja Valero, Gagliardini (72' Sensi), Biraghi (78' Dimarco); Esposito, Lukaku. All. Conte

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Cassata, Radovanovic, Jagiello (62' Rovella); Agudelo; Sanabria (75' Cleonise), Pinamonti (72' Favilli). All. Thiago Motta

Ammoniti: Cassata (G), Bastoni (I), Romero (G), Agudelo (G), Favilli (G)