La Juventus sfiderà il Lione, ottavo in campionato

Era l'avversario che tutti speravano di incrociare negli ottavi di Champions, alla fine l'ha spuntata la Juve. Il Lione è attualmente ottavo nella Ligue 1, con 25 punti, gli stessi di Monaco, Angers e Saint-Etienne: è allenato dall'ex romanista Rudi Garcia e ieri ha perso in casa contro quello Stade Rennais che, appena giovedì, le aveva suonate alla Lazio. Da un paio di mesi Garcia ha preso in mano la squadra dopo l'esonero di Silvinho, che aveva raccolto zero vittorie in 7 partite.

Lione senza Depay

Il problema del Lione è che, proprio ieri, ha perso uno dei giocatori più forti, Memphis Depay. L'olandese, che con i suoi gol ha trascinato il

Lione agli ottavi, non li giocherà e rischia addirittura di perdersi l'Europeo, dopo essersi rotto il legamento crociato del ginocchio. Starà fermo 6 mesi e questo è un altro vantaggio per la Juve. Nella domenica-horror appena trascorsa, il Lione ha perso anche il centrocampista Reine-Adelaide: pure per lui il crociato ha fatto crack.