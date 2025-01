Incidente all'Africa Eco Race 2025, ferito Andrea Perfetti

Un velivolo sbanda in fase di decollo e va contro un camion di rifornimento, dietro il quale c’è il pilota Andrea Perfetti che rimane ferito. Immediato il trasferimento in ospedale. Andrea reagisce positivamente. La corsa viene sospesa ascolta articolo

“La speciale della 7ª tappa, che collegava Bénichar ad Amodjar in Mauritania, è stata neutralizzata al checkpoint di rifornimento al chilometro 241 a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 13”. Così titola sul web moto.it per cui lavora il giornalista Andrea Perfetti, il motociclista italiano rimasto coinvolto in un incidente accaduto durante la settima edizione dell'Africa Eco Race.

L’incidente Uno degli aerei leggeri dell'organizzazione, durante il decollo per ragioni tecniche ancora sconosciute, ha colpito il camion rifornimento per i concorrenti. Un motociclista è rimasto ferito nell'incidente. Si tratta del pilota italiano n. 58, Andrea Perfetti. Subito soccorso, è stato trasportato presso l'ospedale militare di Nouakchot in elicottero. Secondo le prime informazioni, Perfetti è sempre rimasto cosciente dopo lo scontro. Così descrive l’accaduto moto.it che tiene aggiornato il sito sullo stato di salute del pilota. "L'intervento dei medici è stato immediato perché erano già sul posto e il ferito è stato soccorso subito ed è stato evacuato in elicottero verso l'ospedale più vicino. La direzione gara vista l’enorme mobilitazione dei mezzi di soccorso aerei ha deciso di neutralizzare la tappa".

Andrea Perfetti su Instagram

Dal bollettino medico notizie rassicuranti Il pilota è in coma farmacologico ma controllato, scrive il sito moto.it. Il pilota al di là dei traumi e probabilmente delle fratture ma sembra non aver subito danni più gravi. Il quadro è ora controtendenza rispetto a all'allarme iniziale, ed è moderatamente rassicurante. Non ci sono evidenze di fratture o di emorragie importanti. Andrea è sedato per essere sottoposto agli esami necessari e reagisce positivamente. incrociamo le dita per Andrea.