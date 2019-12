Nella 15esima giornata di Serie A, la sfida salvezza tra Spal e Brescia termina 0-1. A risolvere la gara è Balotelli, che sfrutta al meglio un rimpallo per la gioia dell'allenatore Corini, tornato in panchina dopo l'esonero di Grosso. Nel secondo tempo Petagna sbaglia un calcio di rigore. Le Rondinelle scavalcano proprio gli emiliani al penultimo posto: 10 punti contro 9, con il Genoa terzultimo a quota 11 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI).

Match bloccato

Il Brescia si presenta a Ferrara con Balotelli e Torregrossa, Donnarumma parte dalla panchina. Nella Spal ritorna Missiroli e Valoti, dopo il gol all'Inter, viene confermato a fianco di Petagna. Il primo squillo del match è di SuperMario, che al 5' prova un diagonale insidioso che Berisha manda in angolo. I ritmi di gioco sono buoni, gli emiliani controllano e le Rondinelle cercano spazi in contropiede. Gli uomini di Corini non si scompongono in difesa e bloccano le sortite offensive di Jankovic, Valoti e Missiroli. Si fa vedere anche Kurtic, che sugli sviluppi di una punizione segna in semirovesciata, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Dopo 45', le reti rimangono inviolate.

Basta Balotelli

Nel secondo tempo il Brescia preme con decisione. Al 49' Balotelli viene anticipato da Berisha, poi Ndoj conclude alto da ottima posizione. Cinque minuti dopo SuperMario va a segno: Romulo mette in mezzo, la difesa emiliana salva, il successivo rimpallo favorisce di nuovo l'attaccante bresciano che infila col destro. La Spal ora deve rincorrere, Floccari si fa vedere ma è impreciso e non inquadra la porta. Al 72' Paloschi viene steso in area, è calcio di rigore: l'ottimo Joronen si distende sulla sinistra e para il tiro di Petagna. Sul finale di gara la Spal ha un'altra occasione per pareggiare, ma Moncini al 96' spreca calciando sopra la traversa. Brescia corsaro a Ferrara: è 0-1.

Il tabellino di Spal-Brescia 0-1

Gol: 54' Balotelli

SPAL (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Missiroli, Murgia (86' Moncini), Kurtic; Valoti (58' Floccari), Jankovic (71' Paloschi); Petagna. All. Semplici

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Sabelli; Bisoli, Tonali, Ndoj (66' Magnani); Romulo; Balotelli (71' Ayé), Torregrossa (79' A. Donnarumma). All. Corini

Ammoniti: Cistana (B), Vicari (S), Kurtic (S), Cionek (S), Magnani (B), Joronen (B)

Note: al 74' rigore sbagliato da Petagna (S)