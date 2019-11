Il Napoli pareggia 1-1 in casa del Liverpool e si mette in tasca un pezzo di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Mertens sblocca il risultato nel primo tempo, Lovren pareggia nella ripresa. Per passare il turno, agli uomini di Carlo Ancelotti basterà pareggiare nell'ultima partita del girone contro il Genk

Mertens ammutolisce Anfield

L'approccio del Napoli alla gara è da grande squadra. Gli azzurri tengono i ritmi alti e non si fanno intimidire dall'atmosfera di Anfield Road. Al 20' la rete che sblocca la partita: Di Lorenzo vede e pesca Mertens che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area di rigore e con un diagonale preciso supera Alisson, ammutolendo il pubblico di casa. I campioni d'Europa accusano il colpo ed impiegano qualche minuto per reagire. Van Dijk prova a dare la scossa con un colpo di testa troppo centrale. A ridosso dell'intervallo, percussione di Milner: il centrocampista entra in area e calcia, trovando la risposta di Meret.

Pari di Lovren

Nella ripresa è il Liverpool a prendere il pallino del gioco in mano. I Reds attaccano alla ricerca del gol del pareggio, prima sfiorato da Firmino e Salah e poi raggiunto da Lovren. Su calcio d'angolo battuto da Milner, il difensore croato salta più in alto di tutti e insacca alle spalle di Meret. Nel finale di gara, Ancelotti prova a vincere la partita inserendo Llorente per dare più peso all'attacco degli azzurri. Il risultato non cambia: il Napoli strappa un ottimo pareggio in casa dei campioni d'Europa e compie un ulteriore passo verso il passaggio del turno.

Il tabellino

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez (57' Oxlade-Chamberlain), Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho (19' Wijnaldum), Milner (78' Alexander-Arnold), Henderson; Mane, Salah, Firmino (Adrian, Lallana, Shaqiri, Origi). Allenatore: Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski (85' Younes), Fabian; Mertens (81' Elmas), Lozano (72' Llorente) (Ospina, Luperto, Gaetano, Callejon). Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna)

Reti: 21' Mertens (N), 65' Lovren (L)

Ammoniti: 90'+1 Robertson (L), 90'+2 Koulibaly (N), 90'+4 Allan (N)