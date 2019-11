Si è aperto il quinto turno della fase eliminatoria a gironi della Champions League. Nei match giocati alle 19 pareggio fra Galatasaray e Bruges, con i belgi che hanno chiuso in 9, e vittoria per 2-0 del Bayer Leverkusen sul campo della Lokomotiv Mosca. Oltre ai successi di Juventus e Atalanta contro Atletico Madrid e Dinamo Zagabria, da registrare l'esordio trionfale di Mourinho con il Tottenham che ha ribaltato in casa lo 0-2 iniziale subito dai greci dell'Olympiacos e il netto successo del Bayern Monaco sul campo della Stella Rossa con 4 gol di Lewandoski. 2-2 in rimonta per il Paris St. Germain sul campo del Real Madrid, il Manchester City non va oltre il pari in casa contro gli ucraini dello Shakthar.

I tabellini

11' Buyuk (G), 90' Diatta (B)

Galatasaray (4-3-3) Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo; Seri (90' Yardmci), Lemina, Belhanda (87' Mor); Feghouli, Buyuk, Bayram (80' Inan). All. Terim

Brugge (4-3-3) Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Ricca; Rits (46' Katelaere), Balanta, Vanaken; Dennis (58' Schrijvers), Openda (78' Okereke), Diatta. All. Clement

Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen 0-2 (VIDEO)

11' Zhemaletdinov (aut.) 54' Bender

Lokomotiv Mosca (4-4-2) Guilherme; Ignatiev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov (65'Kulikov), Krychowiak, Barinov, An. Miranchuk, Al. Miranchuk, Eder (77'Smolov). All. Semin

Bayer Leverkusen (4-4-2) Hradecky; Retsos, Rah, S. Bender, Wendel; Bellarabi (77'Alario), Aranguiz, Demirbay (90' L.Bender), Diaby; Volland, Bailey (46' Baumgartlinger). All. Bosz

Juventus-Atletico Madrid 1-0 (VIDEO)

45' Dybala

Juventus (4-3-1-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur (85' Khedira), Pjanic, Matuidi, Ramsey (63'Bernardeschi), Dybala (75'Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Atletico Madrid (4-4-2) Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi (64'Lemar), Niguez, Herrera (60'Correa), Thomas, Koke; Morata, Vitolo (54' Joao Felix). All, Simeone

Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 (VIDEO)

27' Muriel, 47' Gomez

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino, Hateboer (65'Castagne), de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez (90'Malinovski), Muriel (60' Ilicic) All. Gasperini

Dinamo Zagabria (3-5-2) Livakovic: Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic (75'Gjira), Olmo, Ademi, Ivanusec (67' Gojak), Leovac; Petkovic, Orsic. All. Bijelica

9' El Arabi (O), 18' Semedo (O), 45' Alli (T), 50' e 77' Kane (T), 73' Aurier (T)

Tottenham (4-2-3-1) Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Dier (29' Eriksen), Winks; Moura (61' Sissoko), Delli Alli (83'Ndombele), Son, Kane. All. Mourinho

Olympiacos (4-3-3) Sa, Elbedallaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas; Camara, Guhileme, Bouchalakis (74' Valbuena); Podence (78' Randjelovic), El Arabi (85'Guerrero), Masouras. All. Martins

Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6 (VIDEO)

14' Goretzka, 53(rig), 60', 64' e 68' Lewandowski, 89' Tolisso

Stella Rossa (4-2-3-1) Borjan; Gobeljic, Debenek, Milunovic, Rodic; Canas (61' Vulic), Petrovic (76'Ivanic); Vukanovic, Marin, Garcia (69' Pankov), Boakye. All. La Parra

Bayern Monaco (4-1-4-1) Neuer; Pavard, Martinez (68' Kimmich), Boateng, Davies, Alcantara, Coman, Goretzka, Tolisso, Coutinho (60'Perisic), Lewandowski (77' Muller) All. Flick

Real Madrid-Paris St. Germain 2-2 (VIDEO)

17' e 79' Benzema (R), 81' 'Mbappe, 83' Sarabia

Real Madrid (4-3-1-2) Cortuois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde (76'Modrid), Casemiro, Kroos, Isco (82' Rodrygo), Benzema, Hazard (68' Bale). All. Zidane

Paris St. Germain (4-3-3) Navas, Meunier, Thiago Silva, Kipmembe, Bernat, Gueye (46' Neymar), Marquinhos, Verratti, Mbappe, Icardi (75'Draxel) Di Maria (75'Sarabia). All. Tuchel

Manchester City- Shakthar 1-1 (VIDEO)

56' Guendoigan (M), 69' Solomon (S)

Manchester City (4-3-3) Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Angelino; De Bruyn (70' David Silva), Rodri (76' Foden), Guendogan; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola

Shakthar (4-2-3-1) Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matvyenko,Ismaily; Stepanenkop, Patrick; Tete, Kovalenko (81'Baya) Konoplyanka (65' Solomon); Moraes (90' Sikan). All. Castro