Calcio femminile, Italia-Malta 5-0 nelle qualificazioni a Euro 2021

Un'altra vittoria, netta, per le azzurre del calcio che inseguono la qualificazione agli Europei del 2021. A Castel di Sangro la squadra guidata dal ct Milena Bertolini ha regolato senza grandi difficoltà Malta confermandosi a punteggio pieno nel girone B.

La partita

Senza il capitano Gama e il suo vice Guagni sostituite da Fusetti e Boattin l'Italia ha dovuto attendere quasi la mezz'ora per sbloccare il match grazie a una punizione della Cernoia che prima del riposo ha trovato anche il raddoppio su ingenuità della difesa maltese. Al riposo l'Italia va sul 4-0 grazie anche alle reti di Sabatino e Giugliano. Nella ripresa però l'obiettivo di rendere il risultato più rotondo si fermava davanti alla poca precisione sottoporta e all'espulsione ingenua della Giugliano (secondo cartellino giallo per essere uscita dal campo senza l'autorizzazione dell'arbitro). Il 5-0 finale nel recupero era firmato dalla Greggi.

Qualificazione

L'Italia mantiene la vetta del Gruppo B con tre punti di vantaggio sulla Danimarca, che però ha una partita in meno. Le prossime gare di qualificazione si disputeranno ad aprile 2020, con le Azzurre che affronteranno Israele e Bosnia per poi proiettarsi sulle ultime due decisive sfide con la Danimarca (9 giugno in casa e 22 settembre in trasferta). In caso di secondo posto l'Italia dovrà giocarsi l'ammissione alla fase finale ai play-off.