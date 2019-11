Europa League, Lazio-Celtic 1-2: gol e highlights della partita

La Lazio parte forte e passa subito in vantaggio. All’8’ cross dalla destra di Lazzari, Caicedo prolunga di testa e Immobile col destro insacca sul primo palo. Al 38’ il pareggio improvviso del Celtic: Milinkovic perde palla, Acerbi non intercetta il passaggio a Forrest che di destro insacca in diagonale. Doppia chance Lazio al 41’: salvataggio sulla linea di Jullien, quindi Parolo di testa manda alto.

Lazio punita in contropiede nel recupero

Nella ripresa Celtic pericoloso al 52’ in contropiede, ma Forrest ignora i compagni e viene chiuso da Luiz Felipe. Inzaghi inserisce Luis Alberto e Lulic. Al 62’ cross in area del bosniaco, sponda di Milinkovic ma Caicedo non riesce a deviare in rete. Al 67’ colpo di testa di Milinkovic-Savic, respinge il portiere scozzese Forster. Al '73 Luis Alberto colpisce il palo direttamente su calcio d'angolo. Celtic pericoloso in contropiede al 75’ ma Edouard solo in area calcia sul fondo. Doppia Occasione Lazio: al 84’ Forster para su Berisha e si ripete due minuti dopo su Luis Alberto. Al 94’ il gol decisivo del Celtic: Berisha sbaglia un appoggio servendo così Elyounoussi, palla in area per Ntach che batte Strakosha.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Vavro (37' st Berisha), Acerbi, Lazzari, Parolo, Lucas Leiva (13' st Luis Alberto), Milinkovic Savic, Jony (13' st Lulic), Caicedo, Immobile (23 Guerrieri, 4 Patric, 15 Bastos, 34 Adekanye). All.: Inzaghi.

Celtic (4-2-3-1): Forster, Elhamed (38' st Bitton), Jullien, Ajer, Hayes, Brown, McGregor, Forrest (44' st Bauer), Christie (32' st Ntcham), Elyounoussi, Edouard. (1 Gordon, 3 Taylor, 11 Sinclair, 16 Morgan). All.: Lennon.

Arbitro: Stieler (Ger)

Reti: nel pt 7' Immobile, 38' Forrest; nel st 50' Ntcham

Angoli: 8 a 5 per la Lazio

Ammoniti: Caicedo e Brown per gioco scorretto

Spettatori: 21.000