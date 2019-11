Situazione complicata in casa Napoli dopo l’1-1 in Champions League contro gli austriaci del Salisburgo (GOL E HIGHLIGHTS). Al termine del match, i giocatori azzurri hanno lasciato lo stadio con i propri mezzi senza recarsi a Castel Volturno dov’era previsto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe stato un acceso scambio di vedute nello spogliatoio tra i senatori del club che avrebbero poi deciso di non proseguire il ritiro deciso dalla società. A Castel Volturno si è invece presentato Carlo Ancelotti con il suo staff. (TUTTI I GOL DELLA CHAMPIONS)

Il ritiro dopo la sconfitta a Roma

Il ritiro di Castel Volturno era stato imposto dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta per 2-1 all’Olimpico di Roma (GOL E HIGHLIGHTS). Un match che ha ulteriormente allontanato gli uomini di Ancelotti dalle posizioni di vetta. Era stato lo stesso allenatore a sostenere di non essere d’accordo con il provvedimento adottato dal presidente. Anche dopo il match di Champions contro il Salisburgo, la società ha confermato il ritiro e la decisione è stata ribadita ai giocatori negli spogliatoi del San Paolo dal figlio del presidente Aurelio De Laurentiis. Al San Paolo, però, i calciatori hanno deciso di non tornare a Castel Volturno: l’attaccante Dries Mertens è stato il primo a lasciare lo stadio senza salire sul bus della società, seguito dagli altri giocatori. Ancelotti, che non si è presentato in sala stampa per rilasciare dichiarazioni, ha invece raggiunto il ritiro.