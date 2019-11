Champions League: risultati, gol e highlights della 4a giornata

Nella quarta giornata di Champions League, spicca il 4-4 del Chelsea in casa dell’Ajax. Risultato squillante che ha visto per protagonista tra i Blues di Lampard anche Jorginho autore di due reti su calcio di rigore. Sempre nel gruppo H con un altro poker il Valencia liquida il Lilla. Passando alle rivali delle italiane, nel raggruppamento E il Liverpool batte 2-1 il Genk e conquista la vetta del girone, nel gruppo F finisce invece senza reti la sfida tra il Barcellona protagonista e lo Slavia Praga. Nel gruppo G infine il Lipsia batte 2-0 lo Zenit in trasferta, mentre il Lione supera 3-1 il Benfica.

Barcellona-Slavia Praga 0-0 (Highlights)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba (46' Sergi Roberto); Vidal, Busquets (68' Rakitic), De Jong; Messi, Griezmann, Dembélé (65' Fati). Allenatore: Valverde

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolár; Coufal, Kúdela, Frydrych, Boril; Soucek, Traoré (57' Tecl); Ševcík, Stanciu (63' Husbauer), Olayinka; Masopust (82' Provod). Allenatore: Trpišovský

45' Demme, 63' Sabitzer

Zenit (4-3-3): Kerzhakov; Smolnikov (46' Karavaev), Osorio, Ivanovic (71' Driussi), Rakits’kyy; Ozdoev, Barrios, Douglas Santos; Dzyuba, Azmoun, Yerokhin (85' Kuzjaev). Allenatore: Semak

Lipsia (4-4-2): Gulácsi; Klostermann, Mukiele, Upamecano, Halstenberg (46' Kampl); Laimer, Demme, Sabitzer, Nkunku (61' Werner); Poulsen; Forsberg (76' Haidara). Allenatore: Nagelsmann

14' Wijnaldum (L), 41' Samata (G), 53' Oxlade-Chamberlain (L)

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Milner; Fabinho, Wijnaldum, Keita (74' Robertson); Oxlade-Chamberlain (75' Manè), Salah, Origi (89' Firmino). Allenatore: Klopp

Genk (4-4-2): Coucke; Cuesta, Dewaest, Lucumí, De Norre (85' Onuachu); Maehle, Heynen, Berge, Hrošovský (85' Bongonda); Ito (68' Ndongala), Samatta. Allenatore: Mazzù

11' rig. Haaland (S), 44' Lozano (N)

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mário Rui (46' Luperto); Callejón, Zielinski, Fabián Ruiz, Insigne; Lozano (86' Llorente), Mertens (73' Milik). Allenatore: Ancelotti

Salisburgo (5-3-2): Coronel; Kristensen, Pongracic (46' Mwepu), Onguéné, Wöber, Ulmer; Minamino (61' Ashimeru), Junuzovic, Szoboszlai; Hwang, Haaland (75' Daka). Allenatore: Marsch

Borussia Dortmund-Inter 3-2 (Highlights)

5' Lautaro Martinez (I), 40' Vecino (I), 51' e 77' Hakimi (B), 64' Brandt (B)

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Buerki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho (82' Piszczek), Brandt, Hazard (88' Guerreiro); Goetze (64' Alcacer). Allenatore: Favre

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino (68' Sensi), Brozovic, Barella, Biraghi (66' Lazaro); Lautaro, Lukaku (73' Politano). Allenatore: Conte

4' Andersen (L), 33' Depay (L), 78' Seferovic (B), 89' Traorè (L)

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Andersen, Denayer, Koné; Thiago Mendes, Tousart, Aouar (90' Marcelo); Reine-Adelaide (73' Traore), Depay (46' Cornet), Dembélé. Allenatore: Rudi Garcia

Benfica (4-3-3): Vlachodimos; Tavares, Rúben Dias, Francisco Ferreira (16' Jardel), Grimaldo; Gedson Fernandes (46' Seferovic), Florentino, Gabriel; Chiquinho, Vinícius, Cervi (73' Pizzi). Allenatore: Lage

2' aut. Abraham (A), 5' rig. e Jorginho (C), 20' Promes (A), 35' aut. Arrizabalaga (A), 55' van de Beek (A), 63' Azpilicueta (C), 74' James (C)

Chelsea (4-3-3): Kepa, Tomori, Zouma, Azpilicueta, Alonso (46' James); Kovacic (87' Batshuayi), Jorginho, Willian; Pulisic, Abraham, Mount (60' Hudson-Odoi). Allenatore: Lampard

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech (73' Alvarez), Martinez; Neres (72' Schuurs), Tadic, Promes. Allenatore: ten Hag

25' Osimhen (L), 66' rig. Parejo (V), 82' aut. Soumaouro (V), 84' Kondogbia (V), 90' Torres (V)

Valencia (4-3-3): Cillessen; Wass, Gabriel, Garay, Gayà; Lee (54' Vallejo), Parejo, Kondogbia; Maxi Gomez, Rodrigo (90' Gameiro), Cheryshev (30' Torres). Allenatore: Celades

Lilla (3-4-3): Maignan; Soumaoro (89' Bamba), Fonte, Gabriel; Zeki Çelik, André (80' Araujo), Soumaré, Bradaric; Yazıcı (74' Sanches), Remy, Osimhen. Allenatore: Galtier