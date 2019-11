Al ReFahad stadium, per la finale di Supercoppa italiana tra la Juventus (vincitrice del Campionato) e la Lazio (vincitrice della coppa Italia), le donne potranno sedere sugli spalti di tutti i settori e non in alcuni dedicati. Questa la vittoria ottenuta dalla Lega Italiana in Arabia Saudita, dopo che lo scorso anno, quando si giocò a Gedda, le donne avevano avuto accesso solo a settori separati dagli uomini.

Apertura anche al turismo

La notizia arriva qualche settimana dopo due grandi annunci per la parità di genere: a inizio ottobre l'annuncio che le coppie non sposate potranno condividere le camere d'albergo. A settembre, inoltre, l'Arabia aveva aperto i propri confini al turismo di massa per consentire l'ingresso di un maggior numero di turisti da tutto il mondo.