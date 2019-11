Genoa-Udinese 1-3: video, gol e highlights della partita di serie A

Vittoria sorprendente dell’Udinese che espugna il Marassi grazie ai gol di Sema e Lasagna. I friulani, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, ritornano a conquistare i tre punti centrando nello scontro diretto contro il Genoa. I rossoblu pagano la spregiudicatezza del secondo tempo e vengono puniti in contropiede.

Il racconto della partita

Primo tempo ricco di emozioni al Marassi. Dopo una pressione costate in area friulana, il Genoa passa in vantaggio al 22’. Splendido il gol di Pandev, una conclusione di sinistro dopo un doppio scambio con Kouamè. La reazione dell’Udinese è immediata e dopo dieci minuti arriva il pareggio firmato da De Paul con un tiro dal limite che spezza la serie negativa dei friulani. Gli ospiti ci credono e sfruttano il momento positivo con Mandragora. Ad un passo dalla fine del primo tempo il centrocampista va vicinissimo al gol del vantaggio ma da due passi non trova lo specchio della porta.

Il secondo tempo

La ripresa ricomincia a ritmi bassi. Poche le emozioni fino al 70’ quando Thiago Motta decide di schierare una squadra decisamente offensiva con l’ingresso di Sanabria per Romero. L’impostazione tattica dei padroni di casa permette all’Udinese di sfruttare maggiormente gli spazi, ma in più di un’occasione manca la lucidità necessaria. Il Genoa si abbassa, l’Udinese crede nel colpaccio e spinge maggiormente alla ricerca del gol. Becao prova a piazzare il pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo senza inquadrare lo specchio della porta. A quattro minuti dalla fine è Sema a portare in vantaggio i suoi con una conclusione di potenza di sinistro, imparabile per Radu. In pieno recupero Lasagna firma il tris in contropiede che chiude i conti.

Il tabellino

Genoa-Udinese 1-3

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero (25’ st Sanabria), Zapata, Ankersen (19’ st Barreca); Schöne, Agudelo; Pandev, Saponara (7’ st Radovanovic), Kouamé; Pinamonti. Allenatore: Motta.

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, De Maio; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Sema; Okaka (44’ st Teodorczyk), Nestorovski (27’ st Lasagna). Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 22′ Pandev (G), 32′ De Paul (U), 87’ Sema (U), 95’ Lasagna (U)

AMMONITI: Sema, Nuytinck (U)