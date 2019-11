Alex Marquez, con il secondo posto conquistato nel GP di Sepang, è campione del mondo di Moto2. Un titolo che si aggiunge a quello conquistato dal fratello maggiore Marc in MotoGP. I fratelli Marquez possono così festeggiare in famiglia le due corone di campioni del mondo delle due principali classi di moto. Era già successo nel 2014 che entrambi vincessero il titolo nelle rispettive categorie. Ora il bis, a cinque anni di distanza (TUTTE LE FOTO DI MARC MARQUEZ).

La vittoria di Alex Marquez in Malesia

Il più giovane dei fratelli Marquez ha chiuso al secondo posto in Malesia ed è salito a 262 punti in classifica, a +28 sul rivale Binder, un margine che gli ha garantito la matematica certezza del titolo Moto2 con una gara di anticipo. Alex Marquez diventa campione del mondo per la seconda volta in carriera, dopo averlo fatto nel 2014 in Moto3. Tra l’altro è il primo pilota a vincere entrambi questi titoli. Per lui è stata la quinta stagione nella classe intermedia. L’anno prossimo sarà ancora in questa categoria prima di affrontare il salto in top class e sfidare finalmente in pista il fratello maggiore.

Marc e Alex campioni in tandem

Alex Marquez ha quindi imitato il fratello Marc, che il suo titolo (il sesto personale in MotoGP) lo ha conquistato alcune settimane fa in Thailandia. Dopo la gara, Marc ha raggiunto in pista il fratellino per festeggiare con un abbraccio. I fratelli di Cervera, Spagna, erano riusciti nell’impresa di salire insieme sul tetto del mondo già nel 2014. In casa Marquez diventano così 10 i titoli complessivi, 8 quelli di Marc. Nella storia di questo sport nessuna altra coppia di fratelli è riuscita a laurearsi campione del mondo.