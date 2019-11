Torino-Juventus 0-1: video, gol e highlights della partita di serie A

Torino e Juventus danno vita ad un derby teso, intenso e con poche emozioni. Una partita a scacchi tra Sarri e Mazzarri che viene decisa da gol di De Ligt, ben servito da Gonzalo Higuain entrato nella ripresa. Un successo fondamentale per i bianconeri che ritornano così al primo posto dopo il momentaneo sorpasso dell’Inter grazie alla vittoria contro il Bologna.

Il racconto della partita

Subito intraprendente il Torino che con intensità prova ad imporsi sul piano del gioco. I bianconeri tengono bene e si affacciano in area granata dopo 20 minuti, prima con Cristiano Ronaldo e poi Dybala. In entrambe le occasioni Sirigu controlla senza problemi. Squillo granata poco dopo la mezz’ora con Meitè che non inquadra la porta, risponde la Juventus con l’occasione più importante della prima frazione. De Ligt tenta il tap in in piena area di rigore e Sirigu respinge di pieno istinto.

Il secondo tempo

Nella ripresa ancora l’estremo difensore granata risponde presente con un intervento a mano aperta su un gran diagonale di Cristiano Ronaldo. Regna l’attenzione tattica e l’equilibrio fino al 70’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Higuain, appena entrato, appoggia dal secondo palo per De Ligt che in mezza girata non sbaglia. La partita si accende, ci prova Ansaldi con Szczesny bravo a disinnescare la conclusione. La Juventus spreca più volte in contropiede, il Torino regala l’ultima emozione con Bremer ma il suo gol viene annullato per un netto fuorigioco.

Il tabellino

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ola Aina, Rincon (29’ st Zaza), Meité, Baselli (40’ st Millico), Ansaldi; Verdi (35’ st Lukic), Belotti. All. Mazzarri. A disp. Rosati, Ujkani, Djidji, Laxalt, De Silvestri, Berenguer

Juve (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur (31’ st Khedira), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (22’ st Ramsey); Dybala (15’ st Higuain), Ronaldo. All. Sarri. A disp. Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Emre Can, Douglas Costa

Arbitro: Doveri di Roma

Reti: 25’ st De Ligt

Angoli: 11-6 per il Torino

Recupero: 2’ e 5’

Ammoniti: Ola Aina, Bentancur, Cuadrado, Ansaldi, Baselli, Belotti