La squadra di Conte si conferma implacabile in trasferta dove centra la sesta vittoria consecutuiva. Ancora decisiva la coppia d'attacco Martinez-Lukaku. Grandi polemiche arbitrali nel finale da parte dei bolognesi per un possibile rigore non concesso a Palacio poco prima di quello decisivo ai danni di Lautaro Martinez.

La partita

Ottima partenza del Bologna che già al 3’ impegna Handanovic con Sansone dalla distanza. Sei minuti dopo è Lautaro Martinez a impensierire Skorupski. Il portiere polacco è reattivo anche alla mezz’ora su Lukaku mentre il finale di tempo regala due gol nerazzurri annullati a Martinez, per fuorigioco, e allo stesso Lukaku perché la palla era precedentemente uscita sul cross di Lazaro. Nella ripresa aumenta il ritmo ma le occasioni non sono molte. Dopo il botta e risposta Soriano-Lukaku la partita si decide allo scadere quando Lautaro Martinez in area viene toccato ingenuamente da Orsolini. Dal dischetto ancora Lukaku che firma il suo nono gol stagionale. Bolognesi infuriati a fine gara con l'arbitro La Penna per un presunto rigore non fischiato poco prima su Palacio.

Il tabellino

Bologna (4-3-3) Skorupski, Mbaye, Danilo, Bani, Krejci', Svanberg, Poli (27' st Medel), Orsolini, Soriano (31' st Dzemaili), Sansone (39' st Santander), Palacio (1 Da Costa, 97 Sarr, 4 Denswil, 6 Paz, 25 Corbo, 30 Schouten, 17 Skov Olsen, 26 Juwara, 29 Cangiano). All.: Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, 95 Bastoni, Lazaro (39' st Politano), Gagliardini (27' st Vecino), Brozovic, Barella, Biraghi (29' st Candreva), Lukaku, Martinez. (27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 13 Ranocchia, 21 Dimarco, 12 Sensi, 20 Valero, 30 Esposito). All.: Conte.

Arbitro: La Penna di Roma.

Reti: nel st 14' Soriano, 30' Lukaku, 91' Lukaku (rig)

Angoli: 6-1 per Inter.

Recupero: 0' e 3'.

Ammoniti: Brozovic, Danilo, Skriniar, Bani per gioco scorretto; Gagliardini, Medel per comportamento non regolamentare.

Espulso: Bigon per proteste.