Milan-Spal 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il Milan torna alla vittoria dopo quasi un mese dall'ultima volta: a San Siro Pioli conquista il suo primo successo alla guida dei rossoneri superando 1-0 la Spal. Ferraresi che non riescono a ripetere la buona prestazione con il Napoli e incappano nella settima sconfitta in stagione, rimanendo penultimi in classifica (QUI TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Primo tempo bloccato, traversa di Castillejo

La gara è subito aperta, con la Spal che non mostra timore reverenziale sul palcoscenico di San Siro. Il Milan è comunque il primo a pungere, con Paqueta che dal limite prova un rasoterra controllato da Berisha. Al 13’ è Castillejo, dopo una bella iniziativa di Hernandez sulla sinistra, ad avere un’occasione ancora più ghiotta, ma dall’interno dell’area manda la palla a sbattere contro la traversa. Un minuto dopo tocca a Piatek, ma la sua conclusione è imprecisa. La risposta degli ospiti si materializza in una botta da fuori di Petagna al 35’ che Donnarumma blocca. Si chiude senza altri sussulti una prima frazione, non spettacolare, ma intensa.

Nella ripresa il gol di Suso

Ad inizio ripresa più convincente il rientro in campo della squadra di Pioli, che troverebbe il gol del vantaggio con Theo Hernandez se non fosse per la posizione irregolare proprio del terzino sinistro sull'assist di Paqueta. L'1-0 del Milan arriva comunque al 64' grazie al neo entrato Suso, bravissimo a disegnare la traiettoria giusta per battere Berisha direttamente da calcio di punizione. Gli spallini non riescono a reagire a dovere, così i rossoneri vanno alla ricerca del raddoppio per chiudere prima i conti. Ci va vicinissimo Paqueta al 79', che dopo una bella giocata in area si vede negare il gol da un ottimo intervento del portiere. Nel finale gli ospiti ci provano con un colpo di testa di Kurtic su cross di Murgia, ma senza fortuna. Vince il Milan 1-0, fa festa San Siro.