Il primo tempo

I bianconeri, reduci dal ko per 7-1, ospitano la Roma. Il match si fa caldo al 13’ con il gol di Zaniolo. Il numero 22 approfitta di un buco difensivo della difesa bianconera, controlla e con freddezza deposita la palla alle spalle di Musso. Il primo gol di Zaniolo in trasferta arriva proprio nello stadio in cui ha debuttato con la Nazionale. Cartellino rosso per Fazio e Roma in inferiorità numerica al 31’.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con il raddoppio di Smalling al 51': calcio d'angolo dei giallorossi e un paio di deviazioni favoriscono la rete sotto porta del difensore ex United. Il tris arriva tre minuti dopo con Kluivert al termine di una bella azione della Roma in contropiede: Pastore trova con un passaggio illuminante Kluivert che sterza sul destro e batte il portiere sul primo palo. La Roma è in pieno controllo della partita e il poker sembra una questione di tempo. Lo 0-4 arriva dal dischetto con un rigore assegnato al 64’. A tirarlo è Kolarov che, con il mancino spiazza il portiere e chiude la partita.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest (55' Nestorovski), Mandragora (46' Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna (79' Pussetto), Okaka. All. Tudor

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (79' Florenzi), Pastore (70' Cetin), Kluivert (73' Perotti); Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Massimiliano Irrati

Ammoniti: Mancini (R), Dzeko (R), Okaka (U), Jajalo (U), Barak (U), De Paul (U)

Espulsi: Fazio al 31'