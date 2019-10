Serie A: risultati, gol e highlights della decima giornata

Gol, spettacolo ed emozioni nel turno infrasettimanale di Serie A. Un rigore di Cristiano Ronaldo, in pieno recupero, permette alla Juventus di battere il Genoa e riprendersi la vetta della classifica. Roma esagerata: in dieci uomini rifila quattro reti all'Udinese. Poker anche per la Lazio: 4-0 al Torino con doppietta di Immobile, gol di Correa e autorete di Belotti. Il Cagliari non si ferma più: 3-2 al Bologna. Sampdoria e Lecce pareggiano 1-1, la Fiorentina vince in casa del Sassuolo.

I tabellini:

23' rig. Santander (B), 48' Joao Pedro e 83' Joao Pedro (C), 72' Simeone (C), 90'+1 aut. Olsen (B)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (65' Castro), Cigarini (71' Oliva), Rog; Nainggolan (82' Ionita); Simeone, Joao Pedro. All.: Maran.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Schouten, Dzemaili; Orsolini (70' Skov Olsen), Soriano (82' Svanberg), Sansone; Santander (60' Palacio). All.: Mihajlovic.

36' Bonucci (J), 41' Kouamé (G), 90'+6 Cristiano Ronaldo (J)

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira (61' Rabiot), Bentancur, Matuidi (61' Ramsey); Bernardeschi (79' Douglas Costa); Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Mazzarri.

Genoa (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata, Agudelo (84' Radovanovic); Pandev (68' Gumus); Pinamonti, Kouamé (81' Sanabria). All.: Thiago Motta.

25' Acerbi (L), 33' e 70' Immobile (L), 90' aut. Belotti (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (79' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (75' Parolo), Luis Alberto, Lulic; Caicedo (72' Correa), Immobile. All.: Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco (52' Verdi); De Silvestri, Baselli (75' Djidji), Lukic, Meité, Laxalt; Zaza (67' Iago Falque), Belotti. All.: Mazzarri.

8' Lapadula (L), 90'+2 Ramirez (S)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Ronaldo Vieira, Ekdal, Barreto (46' Ramirez); Bertolacci (66' Lleris); Bonazzoli (66' Rigoni), Quagliarella. All.: Ranieri

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (87' Rispoli), Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov (69' Mancosu); Falco, Lapadula. All.: Liverani. (69' Babacar)

24' Boga (S), 63' Castrovilli (F), 81' Milenkovic (F)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Duncan (93' Traoré), Djuricic (56' Obiang), Magnanelli; Berardi, Caputo (69' Defrel), Boga. All.: De Zerbi.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Venuti; Sottil (61' Ghezzal), Benassi (87' Badelj), Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng (75' Vlahovic). All.: Montella.

14' Zaniolo (R), 51' Smalling (R), 54' Kluivert (R), 66' rig. Kolarov (R)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest (55' Nestorovski), Mandragora (46' Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna (79' Pussetto). All.: Tudor.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (78' Florenzi), Pastore (69' Cetin), Kluivert (73' Perotti); Dzeko. All.: Fonseca.

16' Maksimovic (N), 41' Freuler (A), 71' Milik (N), 86' Ilicic (A)

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan (11' Zielinski), Fabian Ruiz, Insigne; Milik (83' Llorente), Lozano (59' Mertens). All.: Ancelotti.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti (64' Kjaer), Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (69' Castagne), Gomez (74' Muriel); Ilicic. All.: Gasperini.