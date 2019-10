Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. A Marassi finisce 3-1 contro il Brescia, grazie alla rimonta firmata da Agudelo, Kouame e Pandev che rendono vano il primo gol in Serie A di Tonali. Tre punti dal peso specifico elevato per i rossoblù, che tornano a respirare e superano in classifica proprio la squadra di Corini, togliendosi momentaneamente dalla zona retrocessione.

Il primo tempo

I rossoblù fanno fatica a creare pericoli, al 26' ci prova Gumus dal limite dopo la sponda di Pinamonti, il tiro è centrale e Joronen non ha problemi. Al 35' la partita si sblocca ed è il Brescia a portarsi in vantaggio, grazie ad una perla assoluta di Sandro Tonali. Il centrocampista biancoblù segna su punizione da posizione defilata, pescando l'incrocio dei pali con una traiettoria pazzesca che gli regala la prima gioia in Serie A.

Il secondo tempo

Nella ripresa i primi tentativi sono della squadra di Thiago Motta, ma la palla gol più grande è per la formazione di Corini: Sabelli mette al centro da destra, Spalek è tutto solo in area ma non riesce ad impattare la sfera. Il Genoa resta in corsa e al 65' va ad un passo dal pareggio con la traversa colpita dal neo entrato Kouame; passano pochi istanti e l'1-1 arriva comunque con Agudelo. La partita cambia incredibilmente faccia e il grifone la ribalta al 75' con una prodezza di Kouame, che in mezza rovesciata batte Joronen su cross di Ghiglione. Passano 4 minuti e Pandev chiude i conti con un altro pregevole gol che vale il 3-1.

Il tabellino

Tonali 34' (B) Agudelo 66' (G) Kouamè 75' (G) Pandev 78' (G)

Genoa (3-5-1-1): Radu; C. Zapata, Radovanovic (46' Agudelo), Romero; Ghiglione, Cassata, Schone, Lerager (58' Pandev), Ankersen; Gumus, Pinamonti All. Thiago Motta

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor (38' Gastaldello), Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (81' Matri), Ayé, Balotelli All. Corini

Ammoniti: Bisoli, Tonali, Balotelli (B) Ankersen, Ghiglione, Agudelo, Pandev, Romero, Radu (G)