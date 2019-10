La partita si sblocca subito, all’8’ Kumballa stacca di testa e la mette all’incrocio dei pali, è il primo gol in serie a per Kumbulla, nato nel 2000. Nel secondo tempo la Samp cerca il pareggio ma non lo trova e non convince.

All’81’ arriva la batosta per i blucerchiati: calcio di punizione di Veloso, Murru la tocca male di testa e segna nella porta sbagliata. Autogol e 2-0 al Bentegodi. Il Verona si gode il nono posto in classifica e la Sampdoria rimane ultima subendo la sesta sconfitta in campionato.