La Lazio batte in rimonta 2-1 il Rennes e si rilancia in classifica nel girone E dopo il ko dell’esordio contro il Cluji. All’Olimpico le reti di Milinkovic-Savic al 65’ e Immobile al 75’ ribaltano il risultato dopo il gol dei francesi firmato da Morel al 55’.

Primo tempo al piccolo trotto

Al 5’ la prima conclusione dei biancocelesti con Immobile che raccoglie un calcio d’angolo battuto dalla destra e con una volée manda la palla alta sulla traversa. Si tratta di un lampo che non accende la gara che vive di ritmi modesti e di tattica, senza che nessuna delle due formazioni riesca a prendere il sopravvento sull’altra. Il primo tempo si chiude con una punizione dalla distanza per la Lazio che Cataldi spedisce direttamente tra le braccia del portiere dei francesi Mendy.

Savic-Immobile, la rimonta è servita

La ripresa si apre con un andamento non troppo dissimile dalla prima frazione. Improvvisamente la partita si sblocca al 55’: Morel stacca su una punizione dalla destra e infila un incolpevole Strakosha. Punta nel vivo la Lazio reagisce con Caicedo che allarga troppo il suo sinistro. Decisamente meglio fa Milinkovic Savic al 65’, raccogliendo in area un suggerimento di Luis Alberto e fulminando Mendy con un rasoterra angolatissimo. Dieci minuti dopo è Immobile a ribaltare il risultato con un perfetto colpo di testa che si infila all’angolino. Il Rennes non ci sta, e al 80’ Bourigeaud su punizione costringe Strakosha in angolo, mentre all’85’ Grenier al volo manda il pallone di un soffio a lato. All’88’ è comunque la Lazio a rischiare di triplicare con Parolo, prima del fischio finale che regala alla squadra di Inzaghi tre punti d’oro per rilanciarsi nel girone E dopo l'inattesa sconfitta all'esordio.