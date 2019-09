Nella sedicesima gara del Mondiale di Formula1, Hamilton beffa le Ferrari e vince il Gp di Sochi, in Russia (FOTO). Bottas e Leclerc salgono sul podio, mentre Vettel (al comando per 20 giri) è costretto al ritiro per un problema al motore. La Red Bull di Verstappen si posiziona quarta.

La gara

Alla partenza del Gp di Sochi, un ottimo Vettel supera sia Leclerc (che si era preso la pole position) che Lewis Hamilton, anche lui scattato dalla prima fila; seguono Carlos Sainz con la McLaren e poi Bottas con la seconda Mercedes. C'è subito un incidente - senza conseguenze - tra Ricciardo e Grosjean: entra in pista la safety-car, che rientra ai box al quarto giro. Alla ripartenza, Vettel tiene a distanza il compagno di squadra monegasco: il team Ferrari ha valutato lo scambio di posizioni, ma poi ha deciso di aspettare l'evoluzione della gara. Al settimo giro, Bottas supera Sainz e guadagna il quarto posto (a 11 secondi dalla testa). Diventa chiaro che sarà una corsa a tre per la vittoria: in lizza ci sono le due Ferrari e Hamilton. All'undicesimo giro il pilota inglese commette un errore e si allontana ancora di più dalla coppia Vettel-Leclerc, col tedesco che vuole ampliare il gap dal monegasco per evitare ordini di scuderia. Ma al 27esimo giro Leclerc passa Vettel, e il muretto Ferrari risolve così la questione dello scambio di posizioni. Poi il tedesco viene tradito dal motore, ed è costretto al ritiro. Hamilton passa al comando della gara, e tra una virtual e una safety car, torna a vincere prendendo anche il punto extra per il giro veloce.