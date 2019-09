Marc Marquez ottiene la pole e partirà davanti a tutti nel GP di Aragón, 14esima prova stagionale del campionato MotoGP. Sul circuito spagnolo, nelle qualifiche il pilota della Honda realizza il giro veloce in 1.47.009 (IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE). In seconda posizione in griglia si piazza Quartararo, autore di un ottimo ultimo giro, quasi in linea con il tempo del collega spagnolo. Vinales completa la prima fila con il terzo tempo. La miglior Ducati è quella di Miller (quarto). Valentino Rossi partirà sesto mentre Andrea Dovizioso si deve accontentare del decimo posto. Il Q1 ha invece condannato Danilo Petrucci al 15esimo posto e Jorge Lorenzo al 20esimo posto in griglia (I PILOTI DEL MOTOMONDIALE - LA STORIA DELLA MOTOGP). La gara della MotoGP si corre domenica 22 settembre alle ore 13 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e sul digitale terrestre al canale 472, oltre che su SkySport.it. L’orario iniziale di partenza è stato anticipato per evitare sovrapposizioni con la gara di Formula 1 che si corre a Singapore.

Prove libere: Marquez il più veloce

A inizio giornata, pista bagnata ad Aragon dopo la pioggia caduta nella notte. Il più veloce nella terza sessione di prove libere è stato Alex Rins. Il pilota della Suzuki ha preceduto la Yamaha di Maverick Vinales e la Ktm di Mika Kallio. Qualche ora più tardi, nelle prove libere 4, il più veloce è stato Marquez davanti a Vinales e Quartararo. Settimo tempo per Valentino Rossi, ottavo per la Ducati di Andrea Dovizioso.