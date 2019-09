Champions League, Atletico-Juventus 2-2: gol e highlights. VIDEO

Nella prima giornata di Champions League, la Juventus pareggia in casa dell'Atletico Madrid per 2-2 (FOTO). Il tecnico bianconero Maurizio Sarri schiera Higuain-Ronaldo in attacco, mentre l'allenatore degli spagnoli Diego Simeone si affida a Joao Felix e Diego Costa. Nel primo tempo la partita è nel complesso equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti: si vedono Felix (bravo nell'occasione Szczesny) e CR7, che prova dalla distanza senza successo. Al rientro degli spogliatoi, si accende lo spettacolo.

Doppio vantaggio della Juventus

Al 48' i bianconeri svoltano la gara: gran tiro di Cuadrado sotto l'incrocio, con Oblak immobile, ed è 0-1. L'Atletico non si arrende, e poco dopo si riaffaccia in avanti con Koke: pallone in mezzo per Giménez, che da buona posizione spara alto. Ma è ancora la Juventus a fare la partita: al 65' arriva il raddoppio, con Ronaldo che allarga per Alex Sandro, cross sul primo palo per Matuidi e colpo di testa a botta sicura del francese.

L'Atletico agguanta il pari

Gli spagnoli sembrano annichiliti, ma è solo una sensazione passeggera: al 70' Savic, bravo a colpire di testa dopo la sponda di Giménez, accorcia le distanze. La Juventus si spaventa e torna in attacco con Higuain, che sfiora il terzo gol: tiro di potenza, para Oblak, Matuidi ribatte in porta ma Trippier salva quasi sulla linea. Al 90' arriva però il pari beffa: Herrera anticipa Matuidi da corner e di testa batte Szczesny. L'ultimo a mollare è Cristiano Ronaldo, che dopo una serpentina in area di rigore avversaria scarica un gran diagonale sulla destra: palo sfiorato (LE FOTO). È l'ultimo sussulto della partita: allo stadio Wanda Metropolitano è 2-2. (GOL E HIGHLIGHTS DI TUTTE LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA)

IL TABELLINO DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-2

Gol: 48' Cuadrado (J), 65' Matuidi (J), 70' Savic (AM), 90' Herrera (AM)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi (76' Vitolo); Koke, Saul, Thomas (76' Herrera), Lemar (60' Correa); Joao Felix, Diego Costa. All. Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (70' Bentancur), Pjanic (87' Ramsey), Matuidi; Cuadrado, Higuain (79' Dybala), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Ammoniti: Matuidi (J), Cuadrado (J), Diego Costa (A)

Classifica del gruppo D dopo la prima giornata: Lokomotiv Mosca 3, Juventus 1, Atletico Madrid 1, Bayer Leverkusen 0.