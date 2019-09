Il Parma fa gran parte della gara ma non porta a casa il risultato. Al 14' occasione d'oro con Alves: Darmian si incunea in mezzo a tre avversari e conquista una punizione da venti metri. Il portoghese va al tiro e la palla finisce sul palo alla sinistra di Olsen. Il Parma sembra padrone, ma è il Cagliari ad affondare: al 23' Nandez si incunea sulla destra superando Barilla'. Al 39', il bis: punizione dell'ex Cigarini, la palla calibrata sulla testa di Ceppitelli che colpisce di testa e infila nell'angolino alla sinistra di Sepe. La ripresa si apre ancora con il Cagliari: al 10' una triangolazione permette a Simeone di colpire potente ma senza trovare lo specchio. Al 13' il Parma accorcia le distanze con Barillà che di piatto mette in rete su cross basso dalla destra di un inarrestabile Darmian. Al 32', Simeone si invola in area e batte Sepe con un tiro angolato. Il Parma reagisce al 35' quando Alves va in rete di testa, ma implacabile si alza la bandierina dell'assistente e l'arbitro, dopo l'assistenza del Var, annulla per fuorigioco. Nel finale, al 50', stesso trattamento per Joao Pedro che segna il poker sardo ma grazie al Var l'arbitro annulla per un fallo dello stesso attaccante su Gagliolo.

Il tabellino

Parma: Sepe, Darmian, Iacoponi (36'st Sprocati), Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman (28'st Pezzella), Barilla', Kulusevski, Inglese (28'st Cornelius), Gervinho (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 7 Karamoh, 16 Laurini). All.: D'Aversa.

Cagliari: Olsen, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane (24'st Klavan), Pellegrini (19'st Lykongiannis), Nandez, Cigarini, Rog (38'st Ionita), Castro, Joao Pedro, Simeone (1 Rafael, 20 Aresti, 2 Pinna, 9 Cerri, 14 Birsa, 17 Oliva, 24 Ragatzu, 27 Deiola, 40 Walukiewicz). All.: Maran.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Marcatori: nel pt 23' e 39' Ceppitelli; nel st 13' Barilla', 32' Simeone.

Angoli: 12 a 3 per il Parma.

Recupero: 2' e 12'.

Ammoniti: Ceppitelli, Joao Pedro, Nandez, Pellegrini e Castro per gioco falloso