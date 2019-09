A Misano, per il Gran Premio di San Marino della MotoGp, vince Marc Marquez. Dopo un lungo inseguimento su Fabio Quartararo partito nei primi giri e durato quasi tutta la gara, lo spagnolo è riuscito a prevalere con due sorpassi nel finale. Il duello tra i due piloti si è acceso negli ultimi due giri: dopo essere stato sempre dietro Quartararo, Marquez è riuscito a sorpassare il francese nel terzultimo giro e a ripetersi nel corso dell’ultimo giro dopo che l’avversario era riuscito a tornare davanti. Sul podio al terzo posto finisce Maverick Viñales. Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, Valentino Rossi finisce quarto, davanti a Morbidelli quinto e Dovizioso sesto. E Marquez resta assoluto dominatore del Mondiale: dopo la vittoria di Misano, ha 93 punti di vantaggio sul secondo in classifica (Dovizioso) (IL RACCONTO DELLA GARA - LE FOTO).

Quartararo in testa, Marquez lo tallona

Tutto regolare in partenza con Vinales che mantiene la testa davanti a Quartararo e Morbidelli. Dopo pochi giri il francese della Yamaha si porta in testa con un sorpasso aggressivo su Viñales. Poi anche Marquez, capito che Vinales è in difficoltà, sorpassa lo spagnolo strappandogli anche la seconda posizione. In testa si forma la coppia Quartararo-Marquez: lo spagnolo tallona il giovane talento della Yamaha imponendo un ritmo molto alto, e i due stanno praticamente incollati per diversi giri. Resta più staccato, a un paio di secondi, Maverick Viñales. Più dietro Rossi guadagna qualche posizione fino ad arrivare al quarto posto, ottenuto superando un Morbidelli autore di una buona prova.

Duello Quartararo-Marquez, trionfa lo spagnolo

Marquez in più di 20 giri non si stacca mai dai tubi di scarico da Quartararo, costretto a mantenere un ritmo altissimo. Lo spagnolo campione del mondo aspetta gli ultimi giri per sferrare l’attacco decisivo: con una gran staccata nel terzultimo giro supera Quartararo, che però risponde dopo poche curve e riguadagna la testa. Ma nell’ultimo giro Marquez riesce di nuovo a passare davanti con un altro sorpasso magistrale e il giovante talento francese deve arrendersi e accontentarsi del secondo posto.